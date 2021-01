Familie Molenaar leeft extreem zuinig: ‘Leven met minder spullen kan je toch heel gelukkig maken’

,,Mijn vader was misschien wel de eerste minimalist‘’, vertelt Olaf. ,, Hij groeide op in de crisisjaren voor de oorlog, heeft de oorlog meegemaakt en moest de weinige spullen die er bij hem thuis waren delen met vier broers. Nog steeds verspilt mijn vader geen eten en is hij met weinig tevreden. Dat inspireerde mij om ons leven anders in te richten.’’



Zowel Olaf als Carmen heeft in het verleden ‘goed van het leven genoten’. Ze gaven veel geld uit aan kleding, cd’s, vakanties en andere zaken. ,,Destijds hadden we allebei een mooi inkomen en vooral ik was nogal van het kopen en geld uitgeven aan zaken om mijn imago op peil te houden’’, vertelt Olaf.