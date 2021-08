Familie slachtoffers Wehl bezoekt plek des onheils, nog talloze vragen over wat er is gebeurd : ‘Verscholen tussen de bomen lag de auto’

update | video 19-jarige vermiste vrouw overleden bij ongeluk; agenten vonden auto door geklop en hulpgeroep vriendin (22)

12:36 WEHL - Eén van de twee vermiste vriendinnen, die zijn teruggevonden in een gecrashte auto, is overleden. Dat bevestigt de politie. De andere vrouw raakte ernstig gewond bij een eenzijdig ongeval op de Liemerseweg in Wehl. Het is de 19-jarige vrouw die is overleden, schrijft een familielid op Facebook.