Familie Ter Harkel herdenkt vader Jan, die door een Amerikaanse bom om het leven kwam in '45

Duitse winkels mogen open van de rechter, regering reageert meteen met nieuwe maatregel

22 maart MÜNSTER – De rechtbank in Münster heeft maandagochtend met onmiddellijke ingang de maatregelen tegen de detailhandel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen geschrapt. Volgens de rechters is de maatregel in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De regering van de deelstaat in Düsseldorf heeft daar meteen op gereageerd door een nieuwe maatregel aan te nemen, waardoor de regels voor beperkte openstelling voor alle winkels gelijk zijn.