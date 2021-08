Familie verongelukte vriendinnen (19 en 22) was ten einde raad: ‘Het is niks voor hen om zomaar lang weg te blijven’

Beltrum moet oud-caféhouder André (64) laten gaan en zegt dank met bloemen

11 augustus BELTRUM - Oud-caféhouder André Dute is overleden en wordt gemist. In ‘zijn’ Café Dute is een herdenkingshoekje ingericht. Wagenbouwgroep De Toekomst heeft een portret in bloemen uitgevoerd.