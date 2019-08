Fans én clubs balen van boycot uitwedstrijd De Graafschap tegen MVV

Parachu­tist uit Doetinchem (42) overleden na val op Ameland

7 augustus Een parachutespringer uit Doetinchem is in het ziekenhuis overleden, nadat hij vrijdag hard neerkwam op Ameland. Het gaat om een 42-jarige man. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog of er sprake is van verwijtbare schuld of een noodlottig ongeval.