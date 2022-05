Fans van Amerikaans treinmaterieel welkom in Aalten: uniek evenement voor modelspoorbouwers

,,Het idee komt van Ronald Halma, die al jaren actief is in binnen- en buitenland met de Amerikaanse modelspoorbanen die hij bouwt”, zegt Koerts. ,,Hij wilde ook graag in Nederland een evenement opzetten voor liefhebbers van Amerikaans spoor.”

In Aalten is zaterdag en zondag in ieder geval geen gebrek aan Amerikaans materiaal. ,,We hebben zo’n twintig banen, waaronder een van Evan Daes, jurylid van het tv-programma De Grote Kleine Treinencompetitie. Verder zijn er verkoopstands en demonstraties. We hebben al ruim 150 kaarten verkocht, dus er is zeker belangstelling.”