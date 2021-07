Fantast Moïze de Chateleux keert in september niet terug in Doetinchemse raad

Excentriek gemeente­raads­lid ‘Hen­ri-George’ verzint alles bij elkaar: gekwetste familie klapt uit de school

1 juli Het Doetinchemse gemeenteraadslid Henri-George Moïze de Chateleux (72) maakte indruk met verhalen over zijn verleden. Al zijn broers en zussen overleden aan besmettelijke ziektes. Zelf werkte hij jaren als klinisch psycholoog in Frankrijk. Allemaal niet waar, zegt zijn familie. Wat is de waarheid van Henri-George Moïze de Chateleux?