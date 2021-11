Fantast Moïze de Chateleux ligt met longontsteking in Pools ziekenhuis en is weer niet bij raadsvergadering

Burgemeester Mark Boumans vertelde donderdag aan het begin van de raadsvergadering dat Moïze de Chateleux afwezig was vanwege ziekte. Of het raadslid echt getroffen is door een longontsteking is de vraag. Begin juli bleek uit een verhaal in deze krant dat het raadslid een fantast is.



Zo had hij in deze krant in juli 2020 over zijn familie verteld dat hij de laatste nog levende was van een gezin van acht kinderen, terwijl er op dat moment nog twee van zijn broers leefden.



Ook had hij geregeld verteld psycholoog te zijn geweest in een ziekenhuis in het Franse Montpellier. Volgens zijn familie was hij in die periode echter gemeenteambtenaar in Nederland.