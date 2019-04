Fatih Moskee in Aalten houdt open dag met braderie: ‘Die baklava is zo lekker!’

Zaterdag staan de deuren van de moskee in Aalten weer open. De liefhebbers gaan voor lekkernijen op de braderie. Vader Dinand en zoon Gijs ter Horst gaan voor zes Turkse pizza’s. Ook zij wonen in de buurt. ,,Het eten is goed en gevarieerd’’, zegt Dinand. Gijs, gestoken in een heuse Graafschap-outfit, bevestigt. ,,Alles is hier lekker.’’ En zijn vader vult aan. ,,Vanavond eten we döner.’’

Opknap gebouw

Volgens adviseur Murat Kantas van de stichting die de moskee en het cultureel centrum aan de Bodendijk exploiteert, zijn de braderieën populair onder de Aaltense bevolking. ,,De opbrengst gebruiken we om dit gebouw op te knappen. U heeft het vast al gezien, van de buitenkant is het helemaal verrot.’’ Belangrijk is ook dat de Aaltenaren in gesprek gaan met de moskeebezoekers. ,,Op elke gebedsdag zijn hier mensen, als buurtbewoners een kop koffie of thee willen drinken zijn ze meer dan welkom.’’ Een achterbuurvrouw klaagt soms over de geur van de barbecue. ,,We hebben gezegd: kom gezellig mee eten. Maar ze lust geen vlees.’’

Gesprek

Een maand geleden was er wat onrust in de buurt, toen een groepje Turkse pubers in de nachtelijke uren op deurbellen drukten en lawaai maakten.



,,We hebben toen een gesprek georganiseerd, waar helaas maar twee buren op afkwamen. Onze ouders hebben hun kinderen aangesproken, het kan natuurlijk niet wat ze gedaan hebben’’, zegt adviseur Kantas. ,,Je had de aanslag in Nieuw-Zeeland, toen die schietpartij in de Utrechtse tram. Dan worden de incidenten al snel gestapeld. We hebben een goede relatie met de buurt en dat willen we zo houden.’’