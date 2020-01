FC Eindhoven baalt van wegblijven Graafschap-fans: ‘Wij willen graag altijd een vol stadion’

Dat FC Eindhoven nu wordt weggezet als ongastvrij voor uitsupporters is volgens Van den Broek onterecht. ,,Dat de fans maar met een beperkt aantal eigen auto’s mogen komen, ligt aan de veiligheidsregels van de gemeente en de politie”, zegt hij. ,,Daar hebben wij geen invloed op.”



Bij het stadion in Eindhoven is slechts plek voor 25 auto’s, wat betekent dat maximaal 125 fans met de eigen auto naar de wedstrijd kunnen. In het uitvak kunnen 475 mensen, waardoor honderden andere supporters verplicht met de bus zouden moeten.



En daar hebben ze geen zin in, lieten de zes grootste de supportersgroepen weten in een gezamenlijk statement. Eerder boycotten zij om dezelfde reden al de uitwedstrijd tegen MVV, begin dit seizoen. Ook in Maastricht bleef het uitvak destijds leeg.



FC Eindhoven - De Graafschap begint vrijdag om 20.00 uur.