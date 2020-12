FC Twentefans Hardcore Eibergen verrassen 850 kinderen met cadeaus bij actie: ’Ik mis oe!’

Het was een grote verrassing op een toch al hectische laatste schooldag op de basisscholen in Eibergen. Een onverwachte videoboodschap van FC Twente-trainer Ron Jans en burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland met leuk nieuws voor de 850 Eibergse basisschoolleerlingen.

Vrijkaartjes

„Er is iets gebeurd!”, verklapt Jans. „Hardcore Eibergen heeft samen met Eibergse ondernemers geregeld dat alle leerlingen uit groep acht een rondleiding krijgen op de Grolsch Veste bij FC Twente. En alle leerlingen van groep zeven krijgen vrijkaartjes om met hun ouders naar een voetbalwedstrijd van Twente te gaan, volgend seizoen.”

En Joost van Oostrum met een voetbal in de hand: „Het is een bijzonder jaar: door corona is het voetbal afgelast en is er geen vuurwerk. In Eibergen is een grote, fanatieke groep FC Twente supporters. Ze noemen zich Hardcore Eibergen en ze hebben al veel acties voor mensen in de zorg gehouden. We hebben prachtige spandoeken gezien en nu zijn jullie aan de beurt.”

Ik mis oe

Alle 850 leerlingen van de basisscholen in Eibergen kregen woensdag op school een ’Ik Mis Oe-kleurplaat’ van de kidsclub van FC Twente. „De maker van de mooiste kleurplaat van elke klas krijgt een speelgoedpakket cadeau van een grote fabrikant in de regio mee naar huis”, vertelt Thijs Luiken van Hardcore Eibergen.

Leerlingen van de Menno ter Braakschool in Eibergen zijn al druk met kleurplaten van Ik mis Oe. Een actie van Hardcore Eibergen

„Het is de bedoeling dat kinderen de kleurplaat aan iemand geven die ze door corona missen: dat kan een opa zijn, oma, een vriendje of misschien wel de buurman die altijd met kerst alleen thuis is. Als diegene de kleurplaat voor het raam hangt, maakt hij of zij kans op mooie prijzen van lokale ondernemers.”

Nog meer cadeaus

De hoofdprijs is een televisie van Obbink. Maar dat is nog niet alles, zegt Luiken. Zo krijgen alle 850 kinderen een gratis VIP-entreekaart van de Hof van Eckberge, een verrassing van Bakker Bart, korting bij Grand Plaza en van Big-Ribs een speciale voucher waarmee ze een eigen gourmetschotel gratis kunnen mee bestellen om lekker met de Kerst of jaarwisseling extra te genieten met de familie.”

Een eerdere actie: FC Twente fanclub Hardcore Eibergen biedt voedselbank Oost Achterhoek 10.000 mondkapjes aan, zodat minima ook beschermd zijn tegen corona . v.l.n.r. Henk Kok (Voorzitter voedselbank Oost Achterhoek) , Jordy Geerdink (importeur persoonlijke beschermings middelen, van Optima Pharma , HP group) en Heinz Clasen (bestuurslid voedselbank Oost Achterhoek)

Waarom deze actie? Luiken: „De maand december is voor veel kinderen de mooiste en gezelligste maand van het jaar. Een maand waarin tradities, gezelligheid en samenzijn elkaar in rap tempo opvolgen. Jonge kinderen die vol verwachting uitkijken naar Sinterklaas en de folders van speelgoedwinkels afstruinen voor de mooiste cadeaus. Samen met papa en mama vol verwachting naar de intocht kijken in het dorp.”

Kerstvakantie

En dan de kerstvakantie: „Je eigen familie weer zien die je door afstanden of ziekten minder vaak ziet dan je graag zou willen. Eindelijk de vuurwerklijst invullen waar je al maanden naar uitkijkt bij de lokale winkelier om met je vriendjes daarna de hele dag te gaan knallen! Om middernacht je buren, vriendjes en familie omhelzen om ze een geweldig Nieuwjaar te wensen.”

De leden van Hardcore Eibergen denken de laatste weken vaak terug aan hun eigen jeugdjaren. „En dan beseffen wij ons hoe enorm vervelend het allemaal moet zijn voor al onze kinderen. Geen intocht, geen groot kerstfeest, geen vuurwerk, geen feestjes, niet uitgaan en niet met je ouders naar FC Twente.”

Geen perspectief

Luiken: „Je zet de TV aan en ziet voor de zoveelste keer die virologen het bekende riedeltje afspelen of kijkt in de krant en leest dat de grote mensen over elkaar heen rollen in discussies hoe ze een crisis gaan aanpakken waar ze zelf het antwoord ook niet op weten. Perspectief… Er is geen perspectief! Daarom hebben wij diep respect voor de solidariteit die onze kinderen al maandenlang tonen aan de maatschappij en de offers die ze brengen door zoveel te laten.”

FC Eibergen krijgt van de FC-Twentefans van Hardcore Eibergen een cheque van 1.118 euro.

Juist de kinderjaren zijn volgens Luiken enorm belangrijk in pedagogiek en vorming. Sociale omgevingen vormen een brug bij het aangaan van sociale relaties. Een mes snijdt normaal aan twee kanten. Het leven bestaat uit geven en nemen. Alleen is het mes dit keer behoorlijk bot aan 1 kant. Daarom: Een diepe buiging voor onze kinderen!”

Actie vervroegd

De actie van Hardcore Eibergen stond aanvankelijk voor vrijdag gepland, maar de lock-down hebben de Twente-fans alles met stoom en kokend water moeten vervroegen. „Maar het is gelukt!”, aldus Luiken. En het mooie van de actie, volgens FC Utrecht-fan burgemeester Van Oostrum,: „Je mag ook meedoen als je geen fan bent van FC Twente, net zoals ik.”