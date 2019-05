FC Winterswijk 3 tegen ex-profs: ‘Extra prijs na winst van titel’

CDA’ers op campagne ‘Met twee benen in Europa’

13 mei OLDENKOTTE/NEEDE - „Het grote Europa is altijd afhankelijk van het kleine Europa.” Burgemeester Rob Welten van Haaksbergen weet als Euregio-voorzitter als geen ander hoezeer ‘Europa’ juist in de grensregio’s leeft. Met nog tien dagen te gaan voor de Europese parlementsverkiezingen trapte het CDA af óp de grens in Oldenkotte.