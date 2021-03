Februari was goed nat: tevredenheid over herstel Achterhoekse grond, maar waken voor nieuwe droogte

video Brutale wolf Billy doodde na stroop­tocht in Achterhoek en Brabant zelfs ín de stal, tot die ene Franse kogel

28 februari Hij moet tot de brutaalste wolven van West-Europa hebben behoord, maar mogelijk was het gewoon gemakzucht. Killerwolf Billy, die toesloeg in de Achterhoek en in Brabant, is in september vorig jaar gedood in Frankrijk. Hij sloeg zelfs toe in een stal, maar zal dat nooit meer doen.