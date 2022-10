Feestelijke heropening nieuwe accommodatie verdrijft laatste restje pijn bij Hamelandse Ruiters

GEESTEREN - Bij de Hamelandse ruiters is het feest. Na de verwoestende brand in juni 2020 ging het gehele clubgebouw met opslag verloren. De heropening van het vernieuwde clubgebouw deed de ellende van 2 jaar geleden vergeten. Het jongste en het oudste lid knipten samen het lintje door. En of het zo moest zijn, liet de zon zich ineens even zien tussen de donkere regenwolken.

,,We zijn heel blij met het resultaat en de support die we van veel verschillende kanten kregen om dit te realiseren was hartverwarmend”, vertelt Philip Stein, voorzitter en penningmeester van LR en PC de Hamelandse Ruiters. ,,Het was voor alle leden een trieste tijd. Alles was weg: het archief, de prijzen, de vaandels tot aan de opslag met springbalken en pylonnen toe.”

De vereniging bestaat uit drie afdelingen: de Hamelandse Menners, de ponyclub en de Hamelandse Ruiters. Alle drie waren ze alles kwijt, behalve gelukkig de levende have. Tijdens de opening zaterdag werden er op een ledscherm oude beelden vertoond uit andere archieven dan het eigen archief van de ruiterclub.

‘Optimisme en snel handelen hielp'

Secretaris Selinde Biesheuvel van de mennersafdeling vertelt vlak voor de officiële openingshandeling hoe blij ze bij de verenigingen zijn over de doortastendheid van het bestuur met voorzitter Philip Stein voorop. ,,Zijn optimisme en snelle handelen na de brand was echt fantastisch. Ook de aanpak daarna heeft hij als kartrekker geweldig gedaan. Als vereniging hebben we uitgehuild en onder zijn leiderschap is meteen aan de wederopbouw begonnen.”

Volledig scherm Direct na de openingshandeling van de nieuwe accommodate van de Hamelandse Ruiters geven de Hamelandse Menners een demonstratie. © Reinier van Willigen

Stein zelf blijft deze zaterdagmiddag op de tweede rij staan als de festiviteiten in gang zijn gezet en muziekvereniging Amicitia een vrolijke serenade komt brengen. Bescheidenheid siert de mens, maar het mag in dit geval best een onsje meer zijn. ,,We hebben dit met elkaar gedaan. Je kunt alleen maar trots zijn op zo’n vereniging. En het is ons kennelijk gegund na de brand iets moois terug te krijgen op deze plek.”

Ze werden al snel niet graag meer aan die zwarte dag herinnerd. D’n Sproakelbarg werd in eigendom van de gelijknamige beheersstichting door de Hamelandse Ruiters gedeeld met de Hamelandse Ponyclub en de Hamelandse Menners. Alle drie de afdelingen kregen een bittere pil te verwerken. Maar Stein zag de wanhoop ook snel veranderen in hoop. ,,Heel Geesteren en omgeving leefde mee. Ook het constructieve meedenken van onze verzekeraars heeft uiteindelijk tot dit resultaat geleid.”

Kras op de ‘hippische ziel’

De brand legde niet zomaar een verenigingsgebouw in de as, maar een bijkans monumentaal pronkstuk onder de hippische clubhuizen. Ofschoon de feestelijke opening van een nieuw en duurzaam clubhuis en eerder al de aanleg van een nieuwe omheining en een bodem van all-weather kwaliteit zal de brand een kras op de hippische ziel van de leden achterlaten. Er is immers veel verloren gegaan dat ze nooit meer terugzien.

In het voorjaar werd het eerste paasconcours na de brand verreden en dat betekende het echte, nieuwe begin na alle ellende. Na de officiële opening gaven alle drie de verenigingen binnen de Hamelandse Ruitsters een demonstratie, de menners, de pony’s en de paarden.