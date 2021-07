Feestende jongeren hebben gezinsleden corona gegeven: ‘Ze hebben het virus meegenomen naar huis’

De meeste besmettingen zijn er nog steeds onder jongeren tot 29 jaar. Maar de GGD ziet nu ook veel mensen met corona in de leeftijdsgroep 50 tot 59 jaar.



Volgens Brahma komt dit doordat jongeren in veel gevallen ook hun ouders en/of broers en zussen hebben besmet. ,,Zij zijn goed los gegaan in het weekend dat alles weer open ging. Dat is ook logisch, want dat mocht toen gewoon. Maar het virus dat ze toen hebben opgelopen, hebben ze meegenomen naar huis. En daar zien we nu de gevolgen van”, zegt de infectiearts bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland, waar de acht Achterhoekse gemeenten onder vallen.