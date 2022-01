Feestfabriek trapt festivalzomer af: drie dagen feesten in april met Rowwen Hèze, FeestDJRuud en Heino

Bestuurder met slok op botst in scherpe bocht tegen boom: bijrijder gewond naar het ziekenhuis

GAANDEREN - Een automobilist is zaterdagavond in een scherpe bocht in Gaanderen tegen een boom gebotst en in de sloot beland. Een vrouw die bij hem in de auto zat raakte dusdanig gewond, dat ze per ambulance naar het ziekenhuis moest.

30 januari