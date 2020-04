Feesttenten verhuren zit er niet in, dus stort Wessel zich op Achterhoekse kleding

Wessel Bottenberg, opgegroeid in Eibergen en sinds een tijdje Arnhemmer, was er helemaal klaar voor. Een lekker, hopelijk warm en vooral druk festival- en feestseizoen. „Het magazijn was opgeruimd, ik had een extra aanhanger aanschaft en net de nieuwe feesttenten besteld”, vertelt de eigenaar van FEESD, een bedrijfje dat feesttenten en apparatuur voor silent disco (waarbij de gasten allemaal een koptelefoon met muziek dragen) verhuurt. „Maar ja, toen ging er niks meer door...”