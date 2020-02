Fel protest tegen nachtelijk sportcentrum in hartje Winterswijk

Ulftenaar (20) krijgt lagere straf voor ontucht met 9-jarig nichtje

14:15 ZUTPHEN/ULFT - Een man van 20 uit Ulft is veroordeeld voor ontucht met zijn 9-jarige nichtje. De rechtbank in Zutphen vindt bewezen dat de man over haar kleding, haar kruis heeft betast. De straf viel echter wel lager uit dan justitie eiste.