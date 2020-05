Felicitaties in videoboodschap voor 100-jarige schutterij de Eendracht Ulft

Slachthuis Groenlo gesloten: 23 van 90 werknemers hebben corona

15:55 GROENLO - Slachthuis Vion Groenlo heeft de poorten gesloten omdat 23 van de 90 werknemers besmet zijn met het coronavirus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bevestigt de sluiting van het slachthuis en de Tweede Kamer is in een Kamerbrief geïnformeerd over de coronauitbraak bij Vion in Groenlo.