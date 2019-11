Felle brand op camping in Sinderen onder controle: chalet gaat verloren

Kaart 3 verkeersdo­den op kruispun­ten in Achterhoek­se gemeenten

14:50 ENSCHEDE - In Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten zijn de afgelopen drie jaar 3 verkeersdoden gevallen op een kruispunt. In totaal waren er in de vier Achterhoekse gemeenten 459 ongevallen, waarvan 25 met letsel. Bij de overige ongevallen was er alleen sprake van blikschade.