Felle brand op zolder van woonboerderij in Zelhem

Acteurs gezocht voor film over Joodse schilder Max van Dam uit Winters­wijk

8:54 WINTERSWIJK - Het Gerrit Komrij College en Vereniging Het Museum in Winterswijk zijn op zoek naar acteurs voor een korte film waarin het leven van de Winterswijkse schilder/kunstenaar Max van Dam wordt herverteld in een hedendaags verhaal. Van Dam stierf in 1943 in vernietigingskamp Sobibor in Polen.