Felle discussie tussen boeren en ‘stikstofstrijder’ Vollenbroek onder toeziend oog politie in Nijmegen-Noord

De politie wilde voorkomen dat de boeren met tractoren door Nijmegen reden en hebben ze naar een terrein bij bioscoop Pathé geleid. Johan Vollenbroek is ondertussen door de politie thuis in Nijmegen opgehaald en naar hetzelfde terrein gebracht. Daar is hij de discussie aangegaan met de boeren. Die is soms fel. De politie laat overigens weten dat de sfeer goed is.