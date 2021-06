Felle zon? Dan gaan de zonnepanelen uit: ‘Dat is zuur, want juist op dat moment kan de eigenaar geld verdienen’

Michael Hazersloot naast bekend gezicht nu ook 'ridder’

26 juni DOETINCHEM - De Keppelse Golfclub, het Almende College, AT Techniekopleidingen: je kunt bijna beter vragen waar Doetinchemmer Michael Hazersloot níet actief voor is. Of was, want Hazersloot is al meer dan twintig jaar actief als vrijwilliger op verschillende fronten. Het leverde hem zaterdag een koninklijke onderscheiding op.