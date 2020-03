Femke heeft het nog nooit zo rustig gezien in New York: ‘Helft van de mensen heeft angst’

Aaldering volgt een opleiding fysiotherapie en is enkele weken in New York om danslessen te volgen en vrienden te bezoeken. Hiermee is ze terug in de stad waar ze twee jaar woonde en op een professionele dansschool zat.



Uitgerekend een paar dagen na haar rentree, begin deze maand, werd het coronavirus hét onderwerp van gesprek op straat en raakten er steeds meer mensen besmet.



,,Ik denk dat ongeveer de helft van de bevolking echt angst heeft", vertelt de Achterhoekse. ,,Mensen zijn op hun hoede, bijvoorbeeld naast wie ze gaan zitten. Zelfs in de Subway is er nu plek. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.”



Alle (dans)scholen zijn dicht. Het enige wat Aaldering nog kan doen, is ergens thuis afspreken met vrienden.