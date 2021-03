Ferdi liep 107 kilometer op één dag: ‘Saai was het niet’

GGD prikt in 't Timpke op eerste vaccinatie­dag dubbel zoveel: 240 mensen

11:54 BORCULO - Geen 120, maar tot 240 ouderen krijgen deze maandag hun coronavaccin in 't Timpke. GGD Noord- en Oost-Gelderland schaalt flink op, op de eerste dag dat de priklocatie operationeel is. Dat bevestigt woordvoerder Jessica van den Bergh. „Krijgen we meer vaccin geleverd, dan schalen we op.”