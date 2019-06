Festival Achterland ziet mogelijke onweer als mooie testcase

Laatste nieuwscafé op festival Achterland in Doetinchem

14:28 DOETINCHEM - Het Nieuwscafé, het maandelijkse praatprogramma van De Gelderlander, wordt zondag 9 juni gehouden in de buitenlucht tijdens festival Achterland op De Bleek in Doetinchem. Een van de gasten is schrijver Jonah Falke.