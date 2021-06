Festival Buitengewoon in Doetinchem gaat door: 100 mensen per half uur op terrein

Varssevel­der (31) ontploft na horen strafeis voor mishande­len paard: ‘Ik ben gek met paarden’

16 juni HENGELO/ VARSSEVELD - Een 31-jarige man uit Varsseveld ontplofte woensdag in de rechtbank in Zutphen, toen hij hoorde dat justitie hem in de cel wilde stoppen voor het slaan en schoppen van een paard.