Festival Doetinchem kan status grootste feestwinkel van Nederland eindelijk benutten: ‘Daar wachten we al twee jaar op’

Vanuit Voorst ingevlogen wethouder hult zich in nevelen over toekomst in Lochem: ‘Ga niet op verkiezin­gen vooruitlo­pen’

Robert Bosch uit Twello werd bijna een jaar geleden wethouder in Lochem, als opvolger van Bert Groot Wesseldijk. Bosch bleef in Twello wonen. Daarom moet de gemeenteraad van Lochem hem als ‘wethouder-van-buiten’ binnenkort een speciale ontheffing verlenen op het zogeheten woonplaatsvereiste. Met de verkiezingen in aantocht vragen we hem of hij door wil.

9 februari