Festival Have A Nice Day maakt line-up festival bekend

De HAND-organisatie spreekt over ‘meer dan 60 (inter)nationale muzikale verrassingen'. 8Bahn x Cartel, Adonis, Bauhauz, Boomshakalak, De Nachttuin x Nachtparlement, Fahrenheit, Goeie Buren, Lust, Magic, Schönes Wochenende en Something Happening Somewhere nemen samen met Have A Nice Day de muzikale programmering op zich.

Namen

Namen die passeren zijn: Adryiano, Afra & Ofra, Axel Boman, Blithesome Sprouts, Boomshakalak Soundsystem, Carlos Valdes & Tim Hoeben, CEM, Codex Empire (live), Colin Benders, Comrade Winston, Cosmic Force (live), Cynthia Spiering, David Vunk, Dawn Panty, De Sluwe Vos, Dj Pure, Ellen Allien, Freek Fabricius, Geck-o, Groove Disorder, Henntt (live), Holtslag & Brandt, Invite, Jahroon, Jay Reeve, Jimmy Spliff, Keizer Skarel, King Chubby, Kraak & Smaak Sound System, Krystal Klear, Lady Aïda, Lieke Trienekens, Lucky Done Gone, MC Siggy + Nolo on Percussion, Michel de Hey, Mirella Kroes, Miss Djax, Miss Jay, Nuno Dos Santos, Optimo, Pablo Discobar Soundsystem, Parallx, Patski & Mino Abadier, Pitto, Robag Wruhme, Roel Zweers, Roi Perez, Ron Gozert, Sandrien, Scabtik, Serious Boaters, SGT Friendly, Sjamsoedin (live), T. Raumschmiere, The Darkraver, Tijana T, Titia, Tom Trago, Tripeo & Laura van Hal, Umwelt, Weval dj set, Woody’92 & Spekki Webu.

Tickets