Festival Mañana Mañana bij kasteel Oolde: van stierenballen tot waggelende eenden bij de bar

Vooral veel kleurrijke accenten

Organisatie ‘Feestfabriek Alles Komt Goed BV’ is tot over de oren in haar nopjes met hoe Mañana Mañana dit weekend is verlopen. Geen gedoe, maar vooral goeie zin. Geen noemenswaardige incidenten, vooral veel kleurrijke accenten. Afgelopen dagen vonden iets meer dan 27.000 mensen hun weg naar Laren (Gld.), 27.034 welteverstaan. Dankzij deze vrolijke festivalfans, maar ook dankzij de inzet van vrijwilligers, cateraars, medewerkers, leveranciers én het sprookjesachtige terrein van de familie Croll, werd het leven vier dagen lang een knusse bubbel mijlenver verwijderd van de grijze massa.

Lotte Post, medewerker van Feestfabriek Alles Komt Goed BV: „In 2017 kwamen er ongeveer 26.848 bezoekers naar Mañana Mañana in Vorden. In 2018 waren het er wat meer, namelijk 28.356 en in 2019 groeide het door naar circa 29.850 mensen. Dat was onze laatste editie. Dit jaar tikken we de 27.000 bezoekers aan en voor ons is dat helemaal fantastisch, mede vanwege het feit dat we zijn verhuisd en mensen blijkbaar wel met ons mee zijn gereisd naar Laren. De gezellige drukte maakte de sfeer op het terrein magistraal.”