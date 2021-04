Festival Mañana Mañana blijft in de Achterhoek: Olst heeft het nakijken

Festival Mañana Mañana wordt in augustus als vanouds in de Achterhoek gehouden en wijkt dus niet uit naar landgoed De Haere in Olst. Waar het festival dit jaar wordt gehouden, wil organisator Ronnie Degen pas later deze week zeggen. ,,We zijn er blij mee dat we in ieder geval in de Achterhoek blijven.’’