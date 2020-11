‘Festivalglossy’ van Zwarte Cross 12 jaar na eerste editie nu voor iedereen te koop: Harder!

De decembereditie van Harder! telt 84 pagina’s met onder meer een interview met voormalig Pinkpop-directeur Jan Smeets, een column van André Manuel en een kerstdinerrecept met Nozem Oil als ingrediënt. Ook staat er volgens de Feestfabriek in het blad ‘hier en daar een advertentie of nieuwsbericht waarvan de echtheid mag worden betwist’.



Het magazine Harder! was voorheen exclusief voor de ruim 20.000 leden van de Zwarte Cross-fanclub, zij krijgen het blad vanaf 11 december zoals gewoonlijk automatisch thuisbezorgd. Andere geïnteresseerden kunnen het tijdschrift vanaf 15 december kopen voor 4,95 euro.



Leden van Harder! krijgen niet alleen het blad thuis, maar hebben ook voorrang op de kaartverkoop: zij mogen één week eerder dan normaal kaarten kopen voor de Zwarte Cross en zijn zo gegarandeerd van tickets. Overigens heeft dat voor de Zwarte Cross van 2021 geen zin: het festival is uitverkocht aangezien de editie van 2020 niet doorging vanwege corona en is doorgeschoven naar volgend jaar. Alle kaarten van deze uitverkochte editie blijven geldig voor de komende editie.