Festivals geschrapt, toernooien gecanceld: deze Achterhoekse evenementen gaan niet door

Van sommige evenementen die net ná de datum van 1 juni worden gehouden, is vooralsnog onduidelijk of deze doorgaan. Het gaat onder meet om het Bronckhorster Craft Beer Festival in Rha, met veertien internationale brouwerijen uit onder meer Nederland, Estland, Schotland, België, Engeland en Amerika. Of daarmee het 10-jarige bestaan van de Achterhoekse brouwerij gevierd kan worden op 6 en 7 juni, is de vraag.



In hetzelfde weekend is het driedaagse festival DjazzVibes in de straten van Doetinchem. Ook voor dit muziekevenement is nog niet duidelijk of het doorgaat op 5, 6 en 7 juni.



Voor wat latere data gaat het om Mañana Mañana in Vorden (18 tot en met 21 juni) en de Zwarte Cross (uitverkocht), van 16 tot en met 19 juni op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Beide festivals worden georganiseerd door De Feestfabriek, dat voorlopig nog niet heeft laten weten dat één van beide festivals geschrapt wordt.