Festunique: ieder jaar iets nieuws toevoegen, dit jaar een dorpsontbijt in Beltrum

Tien jaar geleden werd besloten om het bloemencorso in Beltrum nieuw leven in te blazen, oftewel er meer schwung in te brengen, zoals Pascal Eskes van het organiserend comité het verwoordt. Enkele wagenbouwersgroepen stopten ermee en dat was voor de organisatie mede de aanleiding om na te denken over modernisering. Zo ontstond Festunique, wat meer is dan alleen het bloemencorso. Sindsdien wordt er aan elke editie iets nieuws of iets extra’s toegevoegd, „want stilstand is achteruitgang”, zegt Eskes.