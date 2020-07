Fiat Panda schampt Audi in flank in Terborg, bestuurder rijdt door

Winters­wijk­se woning dicht na drugsfeest­je in coronatijd

10:53 WINTERSWIJK - Een woning aan de Kleine Parallelweg in Winterswijk is dinsdagmorgen gesloten door de politie, omdat er een feestje is gehouden terwijl dit niet mocht als gevolg van de corona-noodverordening. Op het feestje werd bovendien ‘op grote schaal’ harddrugs gebruikt, meldt wijkagent Wim Beernink.