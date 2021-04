Fien verhuist het liefst naar de Randstad én Emma heeft juist heimwee naar de Achterhoek: ‘Familie is reden dat ik terug wil’

Na jaren bezuinigen stopt Harry Matser als wethouder: ‘Ik gun Zutphen een stabiele financiële toekomst’

21 april Harry Matser stopt per 1 juni als wethouder van financiën in Zutphen. De Zutphenaar gaat aan de slag als lid van het college van bestuur bij scholenkoepel Conexus in Nijmegen. Daarmee komt er een eind van een periode die vooral in het teken stond van bezuinigen.