Fietsen als goed voornemen? Vergeet het maar: ‘Zelfs de kettingen zijn op’

Met name mountainbikes zijn niet meer te krijgen, merkt Andrea Lodder van Pedaleur Bikes in Doetinchem. ,,Die hebben we niet meer, of je moet toevallig een hele afwijkende maat zoeken. Dat geldt net zo goed voor racefietsen.”



Dat komt doordat sportfietsen vanaf de eerste lockdown, bijna twee jaar geleden, gewilde objecten zijn. In het weekend worden de wegen overspoeld door wegfietsers en is het soms filerijden in het bos, door alle mountainbikers.



Maar wie wil beginnen met fietsen komt van een koude kermis thuis, zegt Sven Guiting van Liemers Fietsen in Duiven. ,,De fietsenmarkt is nu echt een drama. Wanneer je nu een fiets bestelt die we niet op voorraad hebben, heb je hem volgend jaar waarschijnlijk in huis.”