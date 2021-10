Fietser die brand meldt op Overstegen, gaat er bij het horen van de sirenes vandoor: ‘Ben woest’

updateDOETINCHEM - Een taxibus is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand aan de Houtsmastraat in de Doetinchemse wijk Overstegen. De fietser, die de brand meldde, ging ervandoor toen hij de sirenes hoorde. Naar hem is de politie op zoek.

Door de brand raakte de voorzijde van de taxibus zwaar beschadigd. Onduidelijk is nog hoe het vuur kon ontstaan. De brandweer sluit brandstichting niet uit. Het is het zoveelste incident in de wijk Overstegen. De politie hoopt dat getuigen, en met name de melder van de brand, zich gaan melden.

De overlast - vuurwerk, eieren gooien, bedreigingen en dealen in de wijk - is al gaande sinds het begin van corona in maart 2020. Meerdere groepen jongeren zouden de overlast veroorzaken. Begin oktober hebben buren een petitie met 150 handtekeningen aangeboden aan de Doetinchemse gemeenteraad, met een oproep tot hulp. Daarop is er een bijeenkomst geweest van raadsleden met buren en jongeren in de basisschool aan de Houtsmastraat. De meeste incidenten spelen zich af rond de basisschool.

‘Dit houdt niet vanzelf op’

,,Ondertussen gaan de incidenten gewoon door", zegt Jeanine Koelewijn, een van de buren die de overlast aankaart bij de gemeente. ,,Ik ben woest. Nu is er een taxibus van een concullega van mij vernield. Dit houdt niet vanzelf op.”

Twee weken terug gingen er, kort na de bijeenkomst met de raadsleden, in een nacht meerdere scooters in vlammen op aan de Eduard Schilderinkstraat. In augustus waren er twee autobranden in de wijk.