Fietser gewond bij botsing met auto in Hengelo

Oproep Heb jij ervaring met de aankoop van overhoek­jes grond van de gemeente? Neem contact op

10:53 Wie heeft ervaring met de aankoop van overhoekjes grond van de gemeente? Vaak is al jarenlang een stukje grond van de gemeente bij inwoners in gebruik als tuin. Veel gemeentes geven de keus: kopen, huren of teruggeven aan de gemeente.