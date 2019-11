Fietser gewond door aanrijding met auto op John F. Kennedylaan in Doetinchem

wedstrijd van de week De strijd van Ruur­lo-trai­ner Wouter Schouten: ‘Liever was ik nu speler geweest’

10:47 Het zijn loodzware tijden voor Wouter Schouten (37). In sportief opzicht is de Ruurlo-trainer al vroeg in het seizoen met zijn ploeg in een degradatiestrijd verwikkeld. Maar de belangrijkste en verdrietigste strijd vindt momenteel buiten de lijnen plaats.