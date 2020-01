Fietser gewond door aanrijding met auto

Familie doodgesto­ken Roelof Esman boos bij gerechts­hof: ‘Hoe kunnen daders samen aan kerstdis zitten?’

15:01 ARNHEM/WINTERSWIJK - Familieleden van de in 2017 doodgestoken Winterswijker Roelof Esman maakten zich maandag boos bij het gerechtshof in Arnhem. Hoe kan het, vroegen ze de rechters in hoger beroep, dat de daders in één gevangenis zitten? Dat ze een tijdje zelfs op één cel vertoefden en samen aan het kerstdiner zaten?