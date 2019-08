Fietser gewond na aanrijding bij IJzerlo

Vernielin­gen aan openlucht­the­a­ter Engbergen: ‘Het probleem is dat je daar zo anoniem bent’

16:47 VOORST - Vandalen hebben vernielingen aangebracht in openluchttheater Engbergen in Voorst bij Gendringen. Vermoedelijk zijn er zware voorwerpen naar beneden gegooid waardoor er schade is ontstaan aan de gemetselde tribunes.