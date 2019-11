Fietser gewond na aanrijding met auto in Hengelo

Nieuwbouw school met sporthal Vorden nog lang niet zeker

13:37 Voor er een nieuwe school met sporthal gebouwd kan worden langs de Almenseweg in Vorden, moet eerst onderzocht worden of sloop en herbouw van de huidige middelbare school Het Kompaan college aan Het Hoge mogelijk is. Ook moet gekeken worden naar renovatie of nieuwbouw van de gedateerde sporthal ’t Jebbink. Dat heeft de gemeenteraad van Bronckhorst donderdagavond laat besloten.