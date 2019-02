Fietser gewond na aanrijding op Ruimzichtlaan in Doetinchem

UPDATE Aangifte De Graafschap om spandoekac­tie ADO-fans in De Vijverberg

16:52 DOETINCHEM/ DEN HAAG - De Graafschap gaat aangifte doen van vernieling en huisvredebreuk nadat enkele fans van ADO Den Haag in de nacht van maandag op dinsdag een spandoek met een kwetsende tekst hebben opgehangen in De Vijverberg, het stadion van De Graafschap. Op het doek dat aan aan de tribunes werd gehangen staat de tekst ‘KK in je maag’, wat vertaald kan worden als ‘kanker in je maag’.