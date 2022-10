Fietser naar het ziekenhuis na ongeval met auto in Zelhem

Met video Torenhoge rekening of niet, die kerstver­lich­ting komt er: ‘De positieve energie die we met deze acties opwekken, is onbetaal­baar’

Hoewel de herfst nog maar net is begonnen, is het een vraag die de gemoederen in ’t Harde nu al bezig houdt: gaat Ampie - midden in de energiecrisis - dit jaar met kerst zijn berg ook weer verlichten? Het antwoord is stoutmoedig: ja! Ook elders laten de meeste grote lampjesfanaten zich niet weerhouden door een hoge stroomrekening. ,,Dan maar een keer niet vliegen naar de zon.’’

