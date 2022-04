Fietser overleden bij ongeluk op invalsweg in Doetinchem

Thriller­schrij­ver komt met twee nieuwe boeken: ‘Ik ben niet ontevreden over wat de pandemie mij gebracht heeft’

HENGELO - Doordat in de coronaperiode al zijn verplichtingen in het westen van het land wegvielen, kreeg schrijver Charles den Tex de tijd om thuis in Hengelo jarenoude ideeën op te pakken. Daaruit zijn nu twee boeken gerold, die er anders misschien nooit waren gekomen.

13 april