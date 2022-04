Fietser uit Doetinchem (40) overleden bij ongeluk op invalsweg in Doetinchem

Een traumahelikopter is opgeroepen, maar later is doorgegeven dat die terug kon keren naar het ziekenhuis.

De bus kwam uit de richting van Silvolde en de snelweg A18 en reed Doetinchem in. Het slachtoffer, die op een elektrische fiets reed, is aangereden op een oversteekplaats voor fietsers waar ook verkeerslichten staan. Het is niet duidelijk wie door rood is gereden. Vermoedelijk kwam het slachtoffer, die reed op een elektrische fiets, van de zijde van de watertoren.