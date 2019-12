Fietser valt door agressieve automobilist in Doetinchem

Dat gebeurde vrijdag 29 november 2019, tussen 18.40 en 18.45 uur. De fietser kwam uit de richting van de Bedrijvenweg en wilde linksaf slaan in de richting van de Havenstraat. Ter hoogte van de oprit ‘Brezan’ werd de fietser afgesneden door een automobilist met een zwart voertuig.



De fietser kwam hierdoor ten val. De automobilist stapte al schreeuwend en vloekend uit en maakte volgens de politie de indruk met de fietser in gevecht te willen. Dat werd voorkomen door passerende verkeersdeelnemers.



De politie is op zoek naar getuigen. De automobilist is een man tussen de 60 en 65 jaar oud, hij heeft een baard en bril, is groot en heeft een gezet postuur (circa 100 kg) en hij droeg een jas met het logo van de Graafschap.