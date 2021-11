Fietsers bijeen om te praten over fietsen in Doetinchem

COLUMN ‘Gratis’ huwelijk, als eerste stel in Berkelland

Het was zo’n telefoontje waarvan je je jaren later nog flarden bijna woordelijk herinnert. We reden op de Krim, destijds nog keurig Oekraïens, tijdens onze huwelijksreis. Nou ja, huwelijksreis: zomervakantie samen, net vóór ons huwelijk.

31 oktober