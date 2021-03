Fietsmaatjes uit Borculo zitten 350 kilometer non-stop op de mountainbike voor het goede doel

update Flinke schade na explosie in Doetinchem: ‘Iedereen rechtop in bed’

27 maart DOETINCHEM - Baldadigheid of een wraakactie? Bewoners van de wijk Overstegen in Doetinchem werden zaterdag in alle vroegte wakker van een knal. Een explosief richtte flinke schade aan in de portiek van een flat: ruiten sprongen, het plafond kwam naar beneden en meerdere fietsen raakten total loss.